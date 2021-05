Uomini e Donne: Samantha Curcio Ha Scelto! (Di lunedì 3 maggio 2021) Samantha Curcio, la tronista di Uomini e Donne ha fatto la sua scelta! Le anticipazioni annunciano una puntata ricca di emozioni e colpi di scena! Con chi uscirà Samantha? Ecco tutti i dettagli! Uomini e Donne sta avviandosi alla conclusione. Tra i tronisti, l’unica donna del trio, Samantha Curcio ha sorpreso tutti annunciando la sua imminente scelta! Arriva come un fulmine a ciel sereno la decisione della bella tronista campana Samantha Curcio che ha lasciato tutti senza parole! Curiosi di sapere chi è il fortunato? Ebbene, la prima tronista curvy di questa edizione ha scelto il corteggiatore Alessio Ceniccola che ha chiaramente risposto di sì con un lungo e appassionato bacio. Si conclude così a ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 3 maggio 2021), la tronista diha fatto la sua scelta! Le anticipazioni annunciano una puntata ricca di emozioni e colpi di scena! Con chi uscirà? Ecco tutti i dettagli!sta avviandosi alla conclusione. Tra i tronisti, l’unica donna del trio,ha sorpreso tutti annunciando la sua imminente scelta! Arriva come un fulmine a ciel sereno la decisione della bella tronista campanache ha lasciato tutti senza parole! Curiosi di sapere chi è il fortunato? Ebbene, la prima tronista curvy di questa edizione ha scelto il corteggiatore Alessio Ceniccola che ha chiaramente risposto di sì con un lungo e appassionato bacio. Si conclude così a ...

