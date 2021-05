“Sostegni bis”, nella bozza altri 2 mesi di Reddito d’Emergenza e smart working nel privato fino a settembre (Di lunedì 3 maggio 2021) Nasce inoltre un fondo da 500 milioni per consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 3 maggio 2021) Nasce inoltre un fondo da 500 milioni per consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare

repubblica : ?? Sostegni bis: per imprese contributo pari a quanto gia' incassato ma nuovo canale. Stop a canone Rai per bar e ri… - messveneto : “Sostegni bis”, nella bozza altri 2 mesi di Reddito d’Emergenza e smart working nel privato fino a settembre: Nasce… - rep_economia : Sostegni Bis, per le imprese contributo pari a quanto già incassato ma via a nuovo canale. Stop al canone Rai per b… - MediasetTgcom24 : Sostegni bis: due binari ristori ma sempre su calo fatturato #dlsostegni - AnciDigitale : RT @giornalecomuni: Dl sostegni bis: 600 mln nel 2021 per fondo riduzione #TARI -