Sky guarda al pacchetto 2: domani trattative private (Di lunedì 3 maggio 2021) La Lega Serie A ci riprova per il pacchetto 2 dei diritti tv. domani infatti andranno in scena le trattative private per i soggetti interessati ad acquistare l’ultimo pacchetto per trasmettere una parte delle gare del campionato nel prossimo triennio. Entro stamattina alle 10, infatti, dovevano essere recapitate le richieste da parte delle emittenti. Secondo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) La Lega Serie A ci riprova per il2 dei diritti tv.infatti andranno in scena leper i soggetti interessati ad acquistare l’ultimoper trasmettere una parte delle gare del campionato nel prossimo triennio. Entro stamattina alle 10, infatti, dovevano essere recapitate le richieste da parte delle emittenti. Secondo L'articolo

ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: Diritti tv, Sky punta il pacchetto 2 per trasmettere la Serie A: domani trattative private con la Lega - sportli26181512 : #Media #Notizie Serie A, Sky guarda al pacchetto 2: domani trattative private: La Lega Serie A ci riprova per il pa… - CalcioFinanza : Diritti tv, Sky punta il pacchetto 2 per trasmettere la Serie A: domani trattative private con la Lega… - cartesius85 : @Myfavouritefad1 @OfficialASRoma Ma per carità, magari è come dici te ma di fatto sono dieci anni che non abbiamo u… - sportli26181512 : Inter campione d'Italia: le pagelle: Matteo Marani analizza la stagione dei protagonisti del titolo nerazzurro. Con… -