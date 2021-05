Si chiamava Emma Pezemo | è stata fatta a pezzi e gettata in un cassonetto a Bologna

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021)aveva 31 anni e viveva a. Sognava di diventare un’infermiera. Ma ieri èuccisa e poidal suo fidanzato, che si è suicidatostudiava per diventare operatrice socio sanitaria. Le sue amiche ieri mattina erano preoccupate. Non era tornata a dormire nello studentato dove viveva. E per lei non era un’abitudine. La ragazza, di origini camerunensi, doveva incontrare il pomeriggio di sabato il suo fidanzato. E quando le amiche lo hanno chiamato lui ha confermato di averla vista e ha spiegato di non preoccuparsi perché sarebbe arrivata a breve. Manon ha mai fatto ritorno. E allora le compagne hanno chiamato il 113. E i poliziotti hanno capito in breve tempo cosa era successo. Scrive ...