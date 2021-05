Serie A, Parma retrocesso in Serie B: fatale la sconfitta contro il Torino (Di lunedì 3 maggio 2021) Adesso è ufficiale: il Parma è retrocesso in Serie B dopo il risultato maturato in questa giornata di campionato. I crociati salutano la massima Serie dopo un campionato complicatissimo che ha segnato in modo fortemente negativo la stagione di Serie A. fatale la sconfitta contro il Torino. I gialloblù di Roberto D’Aversa, adesso, dovranno ricostruire per tornare rapidamente nell’Olimpo del calcio italiano. Terzo verdetto ufficiale in questa stagione sportiva di Serie A: dopo aver visto scivolare il Crotone in cadetteria e l’Inter incoronato campione d’Italia battendo, proprio, i calabresi, i tifosi della massima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Adesso è ufficiale: ilinB dopo il risultato maturato in questa giornata di campionato. I crociati salutano la massimadopo un campionato complicatissimo che ha segnato in modo fortemente negativo la stagione diA.lail. I gialloblù di Roberto D’Aversa, adesso, dovranno ricostruire per tornare rapidamente nell’Olimpo del calcio italiano. Terzo verdetto ufficiale in questa stagione sportiva diA: dopo aver visto scivolare il Crotone in cadetteria e l’Inter incoronato campione d’Italia battendo, proprio, i calabresi, i tifosi della massima ...

Torino - Parma 1 - 0, gol e highlights: decide una rete di Vojvoda TORINO - PARMA 1 - 0 63' Vojvoda TORINO (3 - 5 - 2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon (82' Linetty), Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti (82' Zaza). All. Nicola PARMA (4 - 3 - 3) : Sepe; Laurini (75' Busi), B. Alves, Dierckx (46' Gagliolo), Pezzella; Hernani (84' Pellé), Brugman (32' Kurtic), Grassi (75' Brunetta); Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa ...

