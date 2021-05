Sabrina Ferilli “in versione Tarzan”, che acrobazie: «Maria De Filippi sarebbe orgogliosa» (Di lunedì 3 maggio 2021) «… E che non si dica che non sono una sportiva! Tiè! Buon fine settimana!!!». Così Sabrina Ferilli ha saluto i suoi fan per augurare loro un sereno week end. A far da corredo al messaggio uno scatto che la mostra in tenuta sportiva appesa ad un albero. acrobazie, che secondo alcuni utenti, certamente faranno piacere all’amica del cuore dell’attrice romana, Maria De Filippi, da sempre attenta al benessere del fisico e appassionata di sport. leggi anche l’articolo —> Andrea Bocelli ospite da Caterina Balivo a “Ricomincio dal No”: retroscena inediti Maria De Filippi, volto di punta di Canale 5, nel tempo libero dedica parecchio tempo alla cura del proprio aspetto. Una passione che coltiva sin da piccola, tant’è che essendo iperattiva, per tenerla occupata, la madre ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 3 maggio 2021) «… E che non si dica che non sono una sportiva! Tiè! Buon fine settimana!!!». Cosìha saluto i suoi fan per augurare loro un sereno week end. A far da corredo al messaggio uno scatto che la mostra in tenuta sportiva appesa ad un albero., che secondo alcuni utenti, certamente faranno piacere all’amica del cuore dell’attrice romana,De, da sempre attenta al benessere del fisico e appassionata di sport. leggi anche l’articolo —> Andrea Bocelli ospite da Caterina Balivo a “Ricomincio dal No”: retroscena ineditiDe, volto di punta di Canale 5, nel tempo libero dedica parecchio tempo alla cura del proprio aspetto. Una passione che coltiva sin da piccola, tant’è che essendo iperattiva, per tenerla occupata, la madre ...

waleekaty : Pieraccioni girerà un film a giugno come sempre in Toscana però questa volta voglio sapere con precisione dove perc… - GuardaStelle82 : @Cloud_86 Tra Sabrina Ferilli e Alessandro Preziosi scusami ma io scelgo Jodie Foster - rosamondelli_ : RT @GiorgiaMidili1: Io comunque la capisco Sabrina Ferilli ?? #deferilli - sabryamami : RT @GiorgiaMidili1: Io comunque la capisco Sabrina Ferilli ?? #deferilli - PresMoratti : RT @martea03: @PresMoratti Tu ci scherzi pres, ma a inizio stagione avevo detto che se avessimo vinto avrei fatto come Sabrina Ferilli al C… -