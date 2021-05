Roma: ancora sangue sulle strade della Capitale. 59enne investito, muore sul colpo (Di lunedì 3 maggio 2021) ancora sangue sulle strade della Capitale. Dopo la morte di Elena, la 18enne investita a tutta velocità da un’auto mentre stava attraversando in via Nomentana, si apprende di un’altro decesso avvenuto per investimento, questa volta dalla parte opposta della città. Leggi anche: Tragico incidente sulla Nomentana, investita 18enne: è gravissima. La famiglia: ‘Serve sangue AB’ L’investimento mortale Ad avere la peggio, questa volta, un signore travolto su Via Palmiro Togliatti all’altezza del civico 718, nel corso della serata di domenica. L’uomo, un 59enne senza fissa dimora di nazionalità romena, è deceduto sul colpo. Intorno alle ore 22:00, grazie alla segnalazione dell’incidente appena avvenuto, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021). Dopo la morte di Elena, la 18enne investita a tutta velocità da un’auto mentre stava attraversando in via Nomentana, si apprende di un’altro decesso avvenuto per investimento, questa volta dalla parte oppostacittà. Leggi anche: Tragico incidente sulla Nomentana, investita 18enne: è gravissima. La famiglia: ‘ServeAB’ L’investimento mortale Ad avere la peggio, questa volta, un signore travolto su Via Palmiro Togliatti all’altezza del civico 718, nel corsoserata di domenica. L’uomo, unsenza fissa dimora di nazionalità romena, è deceduto sul. Intorno alle ore 22:00, grazie alla segnalazione dell’incidente appena avvenuto, la ...

