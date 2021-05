Resident Evil Village per PS5 e Xbox Series X S faccia a faccia in un video confronto

(Di lunedì 3 maggio 2021)arriverà entro questa settimana e il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha deciso di mettere ale versioni PS5 eX/S. Nelcomparativo, visibile più in basso, il canale ha mostrato il titolo di Capcom sulle console di Sony e Microsoft, evidenziando le differenze in termini di risoluzione e frame rate. Innanzitutto, il filmato conferma il 4K (Checkerboard Rendering) e i 60FPS su PS5 anche con Ray-Tracing attivo, come detto in precedenza. Leggi altro...

Questa volta assistiamo all'ennesimo ribaltone, conVillage (versione PlayStation 5) ad avere la meglio per una manciata di voti su The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 . La sua ...In risposta al grande successo del servizio di Microsoft, Sony si sarebbe "protetta" ostacolando l'arrivo diVillage su Xbox Game Pass grazie a una clausola sottoscritta con Capcom. Il ...Da oggi e fino al 10 Maggio potete giocare su tutte le piattaforme la DEMO di Resident Evil Village della durata di 60 minuti, 30 il Villaggio e 30 il ...Resident Evil Village si mostra nuovamente in azione con un video di gameplay della durata di 21 minuti, catturato dalla demo del gioco su Xbox Series X. Come sappiamo, la console next-gen ...