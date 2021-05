Report e l’incontro tra Renzi e lo 007 in un autogrill 

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 3 maggio 2021) La foto di un incontro tra Matteoe uno 007 di nome Marco Mancini in un autogrill è parte integrante di un servizio diin onda stasera e anticipato oggi dal Fatto Quotidiano.Il contatto, dice il servizio di Giorgio Mottola, risale al 23 dicembre 2020, in un parcheggio dell’autogrill di Fiano Romano nei pressi di Roma. Dura – secondo– una quarantina di minuti.trae lo 007 in un autogrill Marco Mancini lavora al Dis, Dipartimento Informazioni Sicurezza, l’organo che coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza, compresa quella relativa alla sicurezza cibernetica e ne verifica i risultati. Ha lavorato nel Sismi con Nicolò Pollari. Ha ricevuto una condanna a 9 anni nel febbraio 2013 per sequestro di persona (l’imam Abu Omar) ...