Questa F.1 se non piove è brutta come la fame (Di lunedì 3 maggio 2021) Un po' c'eravamo illus i, un po' ci abbiamo voluto credere, perché certe volte farsela bastare e sperarci è una forma di dolce ottimismo. Ma la realtà è quella che è. Anche su un tracciato bello e ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 3 maggio 2021) Un po' c'eravamo illus i, un po' ci abbiamo voluto credere, perché certe volte farsela bastare e sperarci è una forma di dolce ottimismo. Ma la realtà è quella che è. Anche su un tracciato bello e ...

SirDistruggere : Il successo di Salvini si base principalmente dal suo potere mediatico e social, non ha capito che questa volta ha… - BentivogliMarco : Oggi a Torino : No-Tav insieme a Rifondazione comunista, Usb e Potere al Popolo ostentano una ghigliottina. ??Per… - pdnetwork : “Grazie @Fedez per sostenere questa battaglia di civiltà contro discriminazioni, odio e violenze. Il PD non si arre… - Maryyyy53845168 : Praticamente per questa fan di sangiovanni non è concepibile che possano piacere altri cantanti. Ma come sta messa?… - ErnestTrappist : RT @molumbe: A #Povia con questa rivisitazione di “Bella Ciao” non ce l’hanno voluto al Concertone. Chissà perché? -