Quali sono i migliori siti web in Italia? La risposta ti sorprenderà sicuramente (Di lunedì 3 maggio 2021) Alexa, un sito di analisi del traffico web di proprietà di Amazon, ha pubblicato una classifica delle pagine web più visitate per ciascun paese. La lista dei migliori siti web in Italia è piuttosto sorprendente. Non è una notivà che Google si sia aggiudicata il primo posto, seguita dall'apprezzatissima piattaforma di condivisione video YouTube. Poi troviamo Google.it e il giornale digitale Proiezionidiborsa.it. Il servizio di e-commerce Amazon.it si trova in fondo ai 5 siti migliori. Ma ecco la parte divertente! Il settimo posto è stato aggiudicato nientemeno che al sito erotico di webcam BongaCams, che ha superato Facebook e Yahoo! La piattaforma consente a ragazze di diversi paesi di trasmettere online e comunicare con i membri tramite webcam. Osiamo dire che la comunicazione con belle ...

