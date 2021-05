Povero Paese ostaggio di un Fedez (Di lunedì 3 maggio 2021) Il dubbio è legittimo: siamo caduti in basso, o ci eravamo già? Probabilmente sono veri tutti e due i quesiti. L'Italia di oggi offre il vino che ha, modesto, e il caso Fedez, che da due giorni ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Il dubbio è legittimo: siamo caduti in basso, o ci eravamo già? Probabilmente sono veri tutti e due i quesiti. L'Italia di oggi offre il vino che ha, modesto, e il caso, che da due giorni ...

Povero Paese ostaggio di un Fedez L'Italia di oggi offre il vino che ha, modesto, e il caso Fedez, che da due giorni appassiona il mondo politico e quello dei social, è un ulteriore gradino che il Paese scende nella scala della ...

I corvi in azione al Csm..., contro Sebastiano Ardita Le lettere venivano recapitate alle personalità più in vista del paese. Il finale non ve lo ... Roba che il povero Totò Riina si starà rivoltando nella tomba. Raramente, un pentito è riuscito a dire ...

Povero Paese ostaggio di un Fedez È Fedez, buon cantante, ragazzo sveglio con ottimi appoggi familiari, molto impegnato sui social da cui trae ulteriore fama e benessere. Bravo. Ma non abbastanza da scuotere le coscienze, salvo quelle ...

Urgenze sinistra (PD5S) con 5 milioni poveri totali 1milione disocc: OMOFOBIA IUS SOL Eh si. Sapevatelo. Con 5 milioni di persone poveri assoluti, code kilometriche di gente alla Caritas, 1 milione che hanno perso il posto di lavoro ed altri milioni che lo perderanno a breve presuntame ...

