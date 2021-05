Paura per Ubaldo Righetti: l’ex giocatore della Roma ha un infarto mentre gioca a paddle (Di lunedì 3 maggio 2021) Ubaldo Righetti, l’ex calciatore della Roma, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea dopo un malore improvviso in campo, mentre giocava a paddle al circolo sportivo “Due Ponti”. Ubaldo Righetti, 58 anni, si è improvvisamente sentito male: pare che l’ex calciatore abbia avuto un infarto. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato al Sant’Andrea, dove è stato ricoverato. l’ex calciatore Righetti, non sarebbe in pericolo di vita: è cosciente e le sue condizioni non sarebbero gravi, malgrado sia stato colpito da un secondo infarto. Ubaldo Righetti, chi è Righetti è uno dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021)calciatore, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea dopo un malore improvviso in campo,va aal circolo sportivo “Due Ponti”., 58 anni, si è improvvisamente sentito male: pare checalciatore abbia avuto un. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato al Sant’Andrea, dove è stato ricoverato.calciatore, non sarebbe in pericolo di vita: è cosciente e le sue condizioni non sarebbero gravi, malgrado sia stato colpito da un secondo, chi èè uno dei ...

