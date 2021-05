Nuova tragedia in Libia: 50 migranti morti in naufragio (Di lunedì 3 maggio 2021) Cinquanta migranti, fra cui alcuni egiziani, sono morti al largo della Libia in seguito al naufragio dell’imbarcazione su cui viaggiavano. Lo riferisce la Mezzaluna Rossa libica, citata da Al Arabya... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 3 maggio 2021) Cinquanta, fra cui alcuni egiziani, sonoal largo dellain seguito aldell’imbarcazione su cui viaggiavano. Lo riferisce la Mezzaluna Rossa libica, citata da Al Arabya...

