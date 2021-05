Must Have dei Vip: il blazer azzurro di Diletta Leotta per un super look di primavera (Di lunedì 3 maggio 2021) Il blazer azzurro di Diletta Leotta è un’idea tutta da copiare per un outfit chic e sportivo di primavera: a chi sta bene e come abbinarlo. Il blazer è una giacca sportiva a doppiopetto tradizionalmente indossata dagli uomini. Il modello originale era di panno di lana blu, presentava bottoni a contrasto e poteva essere decorato con un monogramma della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 3 maggio 2021) Ildiè un’idea tutta da copiare per un outfit chic e sportivo di: a chi sta bene e come abbinarlo. Ilè una giacca sportiva a doppiopetto tradizionalmente indossata dagli uomini. Il modello originale era di panno di lana blu, presentava bottoni a contrasto e poteva essere decorato con un monogramma della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Must Have L'iPhone pieghevole si farà e sarà un successo incredibile Ciò fornirebbe una spinta non da poco all'intero settore, tanto da rendere questi tipi di device dal particolare fattore di forma degli assoluti "must - have" per i principali brand, i quali ...

10 borse da mare chic da abbinare ai tuoi outfit preferiti Modelli di bag ampie e comode che fanno subito estate e che sono da sempre un must have nei look estivi in vacanza che sono perfette anche in città. Dalle borse da mare in rafia, super chic e super ...

Faye Toogood ridisegna il must have Birkenstock Living idealo, 4 Maggio Star Wars Day: la passione per la leggendaria saga cresce online del +56,4% Il prossimo 4 Maggio è lo Star Wars Day, una ricorrenza per tutti gli appassionati della leggendaria saga, non solo in America ma anche in molte parti d’Europa e che viene celebrata organizzando “view ...

Faye Toogood ridisegna il must have Birkenstock Linee bombate e palette super cool. I sandali più indossati (e comodi) al mondo si rifanno il look grazie al tocco della guru del minimalismo ...

