L’informazione a metà sul testo di “Faccio brutto” di Fedez

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 3 maggio 2021) Si fa molta cattiva informazione oggi 3 maggio, a proposito della canzone “” di. Una frase del, estrapolata dal condella canzone, sembra infatti mettere in evidenza un approccio omofobo da parte dell’artista. Almeno per quanto riguarda una fase particolare della sua carriera. Dunque, un’apparente incoerente incoerenza, che sembra scontrarsi coi vari discorsi relativi alla censura. Argomento che tra l’altro abbiamo toccato anche sul nostro magazine nel corso delle ultime ore. Chiarimenti suldi “” diQuali sono gli elementi che vanno precisati suldi “” di? Il meme che sta girando in ...