L' accusa di De Luca | ' Gestione delinquenziale dei vaccini'

luca_delponte : RT @Ettore572: Colpisce con calci e pugni un poliziotto: Assolto dalla Corte d’Appello. All’udienza del 28 aprile 2021 la corte d’appello d… - salernonotizie : La stampa americana ora “boccia” De Luca: sott’accusa le troppe chiusure a scuola - toiafrau : Theo sta cercando di screditare Luca in tutti i modi..scommetto che poi lo accusa di qualcosa #LaCompagniaDelCigno2 - _chiah_joness : RT @isoledipinte: C'è proprio da dire che Zerbi che accusa di plagio Luca in un momento in cui lui ha tirato fuori tutte le sue insicurezze… - garrone_luca : RT @tempoweb: Se il ddl Zan fosse retroattivo... La staffilata di Selvaggia Lucarelli: ma Fedez si ricorda cosa cantava su Tiziano Ferro? #… -

Ultime Notizie dalla rete : accusa Luca

Salernonotizie.it

Dericorda che "in proporzione alla popolazione campana abbiamo ricevuto 200mila vaccini in meno, quindi 200mila cittadini campani sono privati del vaccino. Ma loro fanno finta di non vedere né ...... reclusi nel penitenziario di Borgo "San Nicola" sono finiti sotto processo con l'di ... A difendere gli imputati ci penseranno gli avvocatiPuce , Giovanni Valentini e Antonio Liaci . Link ...Il Presidente della Regione Campania accusa: "In proporzione alla popolazione abbiamo ricevuto 200mila vaccini in meno" ...Maradona si recava ad Agerola, in gran segreto, per curarsi le caviglie. Il dottore Emilio Acampora, storico medico sociale del Napoli, scomparso quest'oggi all'età di 91 anni, portava il Pibe de oro, ...