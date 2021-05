Inter con lo scudetto c’è la 1° fascia in Champions e la certezza di giocare la Supercoppa Italiana (Di lunedì 3 maggio 2021) L’Inter si gode la vittoria dello scudetto numero 19 Continua la festa in casa Inter dopo la conquista matematica dello scudetto numero 19 grazie al pareggio tra Sassuolo e Atalanta. I nerazzurri però non possono festeggiare solo la conquista dello scudetto, ma anche la sicurezza di essere in prima fascia nella prossima Champions League, come spetta ai campioni nazionali dei 5 maggiori campionati europei. Le buone notizie per la squadra di Conte però non sono finite qui. Con la certezza del titolo è arrivata anche la certezza della qualificazione alla finale della Supercoppa Italiana: a contendere il trofeo ai nerazzurri sarà una tra Atalanta e Juventus, finaliste di Coppa Italia. L'articolo ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) L’si gode la vittoria dellonumero 19 Continua la festa in casadopo la conquista matematica dellonumero 19 grazie al pareggio tra Sassuolo e Atalanta. I nerazzurri però non possono festeggiare solo la conquista dello, ma anche la sicurezza di essere in primanella prossimaLeague, come spetta ai campioni nazionali dei 5 maggiori campionati europei. Le buone notizie per la squadra di Conte però non sono finite qui. Con ladel titolo è arrivata anche ladella qualificazione alla finale della: a contendere il trofeo ai nerazzurri sarà una tra Atalanta e Juventus, finaliste di Coppa Italia. L'articolo ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Deci… - Inter : ?? Festeggia con noi lo Scudetto, con i prodotti celebrativi dei CAMPIONI D'ITALIA! Scoprili qui ??… - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Oggi scendiamo in campo con la maglia Away! ?? #CrotoneInter ???? #FORZAINTER - xbennibeer : RT @alesaura: Al ragazzo che in motorino ha urlato “FANTASTICAAAAA” e poi si è scusato con me: amo lo so che parlavi dell’Inter tranqui, no… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Marotta: 'Inter nuova leader del calcio italiano?Noi facciamo il nostro percorso. Il gap con la Juve è stato colmato in qu… -