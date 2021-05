Incredibile: spara ad un cinghiale, ma era la moglie, le sue condizioni (Di lunedì 3 maggio 2021) Un uomo ha sparato alla propria moglie che si trovava nell’orto scambiandola per un cinghiale che da giorni li infastidiva. cinghiale (AdobeStock)Una storia davvero Incredibile ci arriva dalla Campania. Un uomo infatti avrebbe sparato a sua moglie scambiandola per un cinghiale. Il tutto si sarebbe svolto a Giuncatelle, una frazione di Montecorice. La donna fortunatamente è stata immediatamente soccorsa da un’ambulanza della Misericordia di Ascea. La donna, 64 anni, fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni. Naturalmente sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Perdifumo per ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento però sembrerebbe trattarsi di un banale incidente che poteva avere ... Leggi su chenews (Di lunedì 3 maggio 2021) Un uomo hato alla propriache si trovava nell’orto scambiandola per unche da giorni li infastidiva.(AdobeStock)Una storia davveroci arriva dalla Campania. Un uomo infatti avrebbeto a suascambiandola per un. Il tutto si sarebbe svolto a Giuncatelle, una frazione di Montecorice. La donna fortunatamente è stata immediatamente soccorsa da un’ambulanza della Misericordia di Ascea. La donna, 64 anni, fortunatamente non sarebbe in gravi. Naturalmente sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Perdifumo per ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento però sembrerebbe trattarsi di un banale incidente che poteva avere ...

stefanomaffei63 : la cosa più incredibile, assurda senza senso, ma che consociamo ormai da sempre è che un sito come #Libero citi 'il… - Steve_moons90 : Come sempre opinioni imbarazzanti di Gianluca Rossi a #topcalcio24 che spara a zero sulla proprietà e su #Conte. In… - Roberto23186246 : @enzogoku69 Incredibile come il signor Fabio santini spara certe stronzate. Gli è la fanno pure dire. -