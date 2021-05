In attesa di un metodo Draghi per la Rai (Di lunedì 3 maggio 2021) Che cosa fare con la Rai e della Rai, questo è il problema, a monte e a valle del caso Fedez. E da Viale Mazzini si guarda a Palazzo Chigi, in cerca di lumi sul metodo che il premier Mario Draghi intende seguire in vista della prossima scadenza dei vertici della televisione pubblica, a fine giugno. Seguirà il metodo anche detto “Arcuri-Figliuolo”? si domandano dalle aule parlamentari, dove ieri ci si diceva da più parte convinti che Draghi intenda puntare sulla “competenza di un alto dirigente” per la carica di amministratore delegato e che su questo, come sulla nomina del presidente di garanzia, voglia decidere in prima persona, attraverso il Mef, lasciando i partiti a discettare dei consiglieri (i nomi di “area” sono stati fatti, a partire dal Pd, che vorrebbe Silvia Costa e Flavia Barca, sorella di Fabrizio, e dalla ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 maggio 2021) Che cosa fare con la Rai e della Rai, questo è il problema, a monte e a valle del caso Fedez. E da Viale Mazzini si guarda a Palazzo Chigi, in cerca di lumi sulche il premier Mariointende seguire in vista della prossima scadenza dei vertici della televisione pubblica, a fine giugno. Seguirà ilanche detto “Arcuri-Figliuolo”? si domandano dalle aule parlamentari, dove ieri ci si diceva da più parte convinti cheintenda puntare sulla “competenza di un alto dirigente” per la carica di amministratore delegato e che su questo, come sulla nomina del presidente di garanzia, voglia decidere in prima persona, attraverso il Mef, lasciando i partiti a discettare dei consiglieri (i nomi di “area” sono stati fatti, a partire dal Pd, che vorrebbe Silvia Costa e Flavia Barca, sorella di Fabrizio, e dalla ...

