Gilles Rocca contro Tommaso Zorzi a L’Isola dei Famosi | il duro attacco | “A parte i followers | per il resto cos’hai fatto?”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Acque agitate adei: a tenere banco ancora una volta è l’insofferenza, sempre più manifesta, diin Honduras. L’attore, dopo le nomination ricevute all’unanimità nella scorsa puntata, ribatte colpo su colpo alle accuse degli opinionisti. Ed è infuocato lo scon, punzecchiato dall’attore: “La mia vita non va avanti grazie ai“. L’insofferenza diLa decisione del gruppo dei “primitivi” di votareall’unanimità nella puntata scorsa tiene ancora banco adei. L’attore nelle ultime settimane è apparso stremato, stanco soprattutto psicologicamente per il suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca

In questi giorni in realtà lo abbiamo davvero sentito poco perché non ha preso posizione a favore o controma ha detto la sua su Miryea Stabile e le sue rivelazioni in diretta senza ...La crisi diDopo aver mostrato una clip riassuntiva Ilary chiede aquale sia la ragione della sua crisi. Lui racconta di aver accusato molto il colpo del Covid avuto in inverno, ...Accesissimo scontro nella puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 3 maggio, tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi. I due hanno iniziato a battibeccare, rinfacciandosi le loro esperienze lavorative che li h ...Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini attira l'attenzione di tutti con la sua iconica tuta: conoscete il valore del capo?