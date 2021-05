Festa Inter | Salvini accusa Sala per la folla in piazza

(Di lunedì 3 maggio 2021) Coda di polemiche per lascudetto con i festeggiamenti ravvicinati di ieri a Milano. Protestano i commercianti mentre il professor Galli resta preoccupato per i rischi di ...

Inter : Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprime… - Inter : ?? | FESTA Mandateci le vostre immagini di festa: SIAMO CAMPIONI!!! #IMScudetto #IMInter #ForzaInter - Corriere : ?? «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni» - MarinaGandi : RT @Corriere: ?? «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni» - IoSecondo : @ilgiornale Non mi pare, salvo errori, di aver visto articolo su festa Inter di ieri su questa testata e presa di c… -

Coda di polemiche per lascudetto con i festeggiamenti ravvicinati di ieri a Milano. Protestano i commercianti mentre il professor Galli resta preoccupato per i rischi di ...Secondo Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di Milano, invece, 'se i contagi aumenteranno, cosa che non mi auguro ma temo, andranno ben al di là delladello scudetto dell'. ...Magnum astucciata di Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut “52” Santa Margherita disponibile in 2021 pezzi ...Sono ore di grande festa per i tifosi dell'Inter dopo la conquista dello scudetto. Massimo Galli ha fatto il punto della situazione sul possibile focolaio ...