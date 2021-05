Fedez e 1 maggio, il caso scalda partita nomine in Rai (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) - Esperienza e competenza. Le due qualità sulle quali punta il premier Mario Draghi nella gestione della partita nomine a 360 gradi. Confermato il 'metodo Draghi' -"sceglierà lui presidenti e ad", assicurano fonti del Mef- i riflettori, complice il terremoto generato dal caso Fedez, si accendono su viale Mazzini, dove a fine giugno il governo -nello specifico il ministero dell'Economia- dovrà indicare presidente e ad Rai, giunte al capolinea le esperienze di Fabrizio Salini e Marcello Foa. Nonostante il pressing dei dem su Tinny Andreatta, un passato in Rai e oggi in forza a Netflix -un nome, il suo, ben visto anche dai 5 Stelle- fonti del Mef assicurano all'Adnkronos che Draghi sta esplorando anche altre strade: puntare su un profilo di alta dirigenza, un nome più tecnico, che "faccia quadrare i conti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) - Esperienza e competenza. Le due qualità sulle quali punta il premier Mario Draghi nella gestione dellaa 360 gradi. Confermato il 'metodo Draghi' -"sceglierà lui presidenti e ad", assicurano fonti del Mef- i riflettori, complice il terremoto generato dal, si accendono su viale Mazzini, dove a fine giugno il governo -nello specifico il ministero dell'Economia- dovrà indicare presidente e ad Rai, giunte al capolinea le esperienze di Fabrizio Salini e Marcello Foa. Nonostante il pressing dei dem su Tinny Andreatta, un passato in Rai e oggi in forza a Netflix -un nome, il suo, ben visto anche dai 5 Stelle- fonti del Mef assicurano all'Adnkronos che Draghi sta esplorando anche altre strade: puntare su un profilo di alta dirigenza, un nome più tecnico, che "faccia quadrare i conti e ...

