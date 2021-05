È stata smantellata una enorme rete di pedopornografia sul dark web

Leggi su wired

(Di lunedì 3 maggio 2021) (foto: Getty images)Quattro uomini tra i 40 e i 64 anni sono stati arrestati a seguito di una imponente operazione frutto della collaborazione di diverse agenzie investigative, innescata da un’indagine dell’anticrimine tedesca contro una delle più prolifiche piattaforme online, sul-web, che ospitava contenuti di abusi sessuali su minori e. Tre arresti sono stati effettuati in Germania, uno in Paraguay e la piattaforma sulweb, conosciuta come Boystown, èinteramenteda una task force internazionale istituita dalla Bundeskriminalamt, la polizia criminale federale tedesca, che includeva Europol e forze dell’ordine di Paesei Bassi, Svezia, Australia, Canada e Stati Uniti. Boystown era una piattaforma online nascosta nei meandri del web meno accessibili, che ...