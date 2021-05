Covid, dopo il flop ecco il secondo Open Day Astrazeneca. Asl: “Errori nella comunicazione” (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutisecondo Open Day a Marcianise (Caserta) destinato alla somministrazione di vaccini anti-Covid Astrazeneca per gli over50 che risiedono nel Casertano. Ad organizzarlo è l’Asl di Caserta, che ci riprova dopo il “flop” del primo Open Day, quando poche decine di persone si recarono al centro vaccinale situato all’ospedale di Marcianise. Il direttore generale dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo ammette che ci sono stati “Errori nella comunicazione” delle giornate aperte destinate al vaccino, visto che tanta gente non ne sapeva nulla e sono state diffuse informazioni non corrette, come quella secondo cui l’Open day odierno era aperto a tutti o agli over40. Lo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDay a Marcianise (Caserta) destinato alla somministrazione di vaccini anti-per gli over50 che risiedono nel Casertano. Ad organizzarlo è l’Asl di Caserta, che ci riprovail “” del primoDay, quando poche decine di persone si recarono al centro vaccinale situato all’ospedale di Marcianise. Il direttore generale dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo ammette che ci sono stati “” delle giornate aperte destinate al vaccino, visto che tanta gente non ne sapeva nulla e sono state diffuse informazioni non corrette, come quellacui l’day odierno era aperto a tutti o agli over40. Lo ...

MediasetTgcom24 : Covid, in calo i morti (144): è il dato più basso da sette mesi | Figliuolo: 'Dopo gli over 65, vaccinare tutte le… - Agenzia_Ansa : Entro fine maggio si potrebbero fare le vaccinazioni a tutte le classi di età sotto i 65 anni e il commissario per… - lucianonobili : 26 marzo 2020 La prima di molte volte in cui @matteorenzi e @ItaliaViva hanno chiesto commissione d’inchiesta sul… - GiovaQuez : Figliuolo: 'AstraZeneca è consigliato per determinate classi ma l'Ema dice che va bene per tutti, come dimostra la… - BobToney65 : RT @ZombieBuster5: IL DELIRIO 'ho avuto entrambi i miei...e sì il vaccino funziona xché dopo il mio primo vaccino ho avuto covid e polmonit… -