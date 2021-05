Covid, Brusaferro: “Più libertà quando vaccineremo oltre metà popolazione” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Occorre mantenere l’Rt sotto 1, avvicinarsi alla soglia dei 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti, ridurre ancora la pressione sui servizi sanitari e aver vaccinato più di metà popolazione”. Sono questi, per Silvio Brusaferro, i requisiti minimi per allentare ulteriormente le restrizioni in vigore. In un’intervista alla Stampa, il presidente dell’Iss e portavoce del Cts sottolinea che “siamo in una fase di transizione delicata, di decrescita lenta ma costante della diffusione del virus. Per evitare che la curva torni a crescere serve intervenire a tre livelli: primo, continuare a vaccinare al ritmo sostenuto di questi ultimi giorni; secondo, monitorare bene la situazione e intervenire localmente dove necessario; terzo, ma non certamente ultimo, fino a che non avremo un maggior numero di immunizzati continuare ad adottare ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) “Occorre mantenere l’Rt sotto 1, avvicinarsi alla soglia dei 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti, ridurre ancora la pressione sui servizi sanitari e aver vaccinato più di”. Sono questi, per Silvio, i requisiti minimi per allentare ulteriormente le restrizioni in vigore. In un’intervista alla Stampa, il presidente dell’Iss e portavoce del Cts sottolinea che “siamo in una fase di transizione delicata, di decrescita lenta ma costante della diffusione del virus. Per evitare che la curva torni a crescere serve intervenire a tre livelli: primo, continuare a vaccinare al ritmo sostenuto di questi ultimi giorni; secondo, monitorare bene la situazione e intervenire localmente dove necessario; terzo, ma non certamente ultimo, fino a che non avremo un maggior numero di immunizzati continuare ad adottare ...

