Covid, Asl Teramo, diminuiti ricoveri. Superato tetto vaccini (Di lunedì 3 maggio 2021) Teramo - Sempre meno ricoveri Covid nel territorio della Asl di Teramo. A confermarlo sono i dati presentati dal direttore generale Maurizio Di Giosia che, nel corso di una conferenza stampa convocata per fare il punto sulla situazione, ha evidenziato anche l'accelerazione della campagna vaccinale che ha portato la Asl teramana, unica in Abruzzo, a superare il tetto delle vaccinazioni fissate dal piano nazionale. "Ad oggi abbiamo 113 ricoverati nelle nostre strutture ospedaliere - ha sottolineato Di Giosia - di cui 17 nella Rsa di Bellocchio, 28 ad Atri, 33 a Giulianova e 32 a Teramo. Tre sono i pazienti in rianimazione". Sul fronte dei tamponi sono 2700 quelli effettuati nel Teramano dal 30 aprile al 2 maggio, con un tasso di positività del 4.7%. "Anche sul fronte ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 3 maggio 2021)- Sempre menonel territorio della Asl di. A confermarlo sono i dati presentati dal direttore generale Maurizio Di Giosia che, nel corso di una conferenza stampa convocata per fare il punto sulla situazione, ha evidenziato anche l'accelerazione della campagna vaccinale che ha portato la Asl teramana, unica in Abruzzo, a superare ildelle vaccinazioni fissate dal piano nazionale. "Ad oggi abbiamo 113 ricoverati nelle nostre strutture ospedaliere - ha sottolineato Di Giosia - di cui 17 nella Rsa di Bellocchio, 28 ad Atri, 33 a Giulianova e 32 a. Tre sono i pazienti in rianimazione". Sul fronte dei tamponi sono 2700 quelli effettuati nel Teramano dal 30 aprile al 2 maggio, con un tasso di positività del 4.7%. "Anche sul fronte ...

