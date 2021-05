Cilento, spara alla moglie credendo sia un cinghiale: ferita ad una spalla (Di lunedì 3 maggio 2021) Brutta avventura per una famiglia di Giungatelle, frazione di Montecorice, paese del Cilento in provincia di Salerno. Un settantenne ha infatti sparato con un fucile alla moglie 64enne scambiandola per un cinghiale. Fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze tragiche, e la donna è stata ricoverata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per una ferita alla spalla non grave. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 3 maggio 2021) Brutta avventura per una famiglia di Giungatelle, frazione di Montecorice, paese delin provincia di Salerno. Un settantenne ha infattito con un fucile64enne scambiandola per un. Fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze tragiche, e la donna è stata ricoverata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per unaspnon grave.

