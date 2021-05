Calcio, studio su gare in streaming: malware su oltre il 90% dei siti illegali (Di lunedì 3 maggio 2021) Webroot, una company leader nel settore della sicurezza informatica, ha diffuso i risultati di una ricerca condotta su siti di streaming illegali condivisi sui social media durante uno dei principali weekend di Calcio in Europa. I dati mostrano che gli appassionati che hanno tentato di vedere gratuitamente la partite di Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga o la finale di Carabao Cup sono stati esposti a diversi tipi di malware e app mobile malevole, nonché a una sofisticata truffa in ambito Bitcoin organizzata con l’obiettivo di impossessarsi di dati finanziari personali. Il 92% dei siti di streaming illegali analizzati da Webroot rimandavano, infatti, a qualche forma di contenuto malevolo. Anche chi ha utilizzato tali siti ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Webroot, una company leader nel settore della sicurezza informatica, ha diffuso i risultati di una ricerca condotta sudicondivisi sui social media durante uno dei principali weekend diin Europa. I dati mostrano che gli appassionati che hanno tentato di vedere gratuitamente la partite di Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga o la finale di Carabao Cup sono stati esposti a diversi tipi die app mobile malevole, nonché a una sofisticata truffa in ambito Bitcoin organizzata con l’obiettivo di impossessarsi di dati finanziari personali. Il 92% deidianalizzati da Webroot rimandavano, infatti, a qualche forma di contenuto malevolo. Anche chi ha utilizzato tali...

