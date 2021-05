Bologna, 31enne uccisa e trovata a pezzi in un cassonetto: il compagno si è impiccato (Di lunedì 3 maggio 2021) Aveva 31 anni, veniva dal Camerun e studiava a Bologna per diventare operatrice socio sanitaria. Ma il corpo di Emma Pezemo, camerunense, è stato trovato a pezzi e gettato in un cassonetto nel capoluogo emiliano. Il ritrovamento è avvenuto domenica e la squadra mobile segue la pista che porta al compagno della donna Jacques Honoré Ngouenet, 43 anni e suo connazionale, che è stato trovato impiccato. Avevano trascorso insieme la giornata di ieri. A lanciare l’allarme sono state le coinquiline della donna, che hanno contattato Jaques per sapere dove fosse. Ma l’uomo ha detto loro di non sapere nulla e di condividere la loro preoccupazione. A quel punto le ragazze hanno chiamato la polizia per denunciare la scomparsa. Le amiche di Pezemo non hanno riferito di particolari screzi o litigi all’interno della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Aveva 31 anni, veniva dal Camerun e studiava aper diventare operatrice socio sanitaria. Ma il corpo di Emma Pezemo, camerunense, è stato trovato ae gettato in unnel capoluogo emiliano. Il ritrovamento è avvenuto domenica e la squadra mobile segue la pista che porta aldella donna Jacques Honoré Ngouenet, 43 anni e suo connazionale, che è stato trovato. Avevano trascorso insieme la giornata di ieri. A lanciare l’allarme sono state le coinquiline della donna, che hanno contattato Jaques per sapere dove fosse. Ma l’uomo ha detto loro di non sapere nulla e di condividere la loro preoccupazione. A quel punto le ragazze hanno chiamato la polizia per denunciare la scomparsa. Le amiche di Pezemo non hanno riferito di particolari screzi o litigi all’interno della ...

