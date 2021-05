Asilo nido bilingue? Ecco perché può essere una buona idea

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 3 maggio 2021) L’utilità pratica di conoscere e utilizzare due o più lingue è chiara a tutti noi. Purtroppo, però, i percorsi scolastici non ci permettono spesso, per ragioni di diversa natura, di sviluppare una competenza linguistica profonda in più lingue. Non sono pochi i genitori che si domandano inoltre se esporre i propri figli a più di una lingua quando sono molto piccoli possa essere controproducente.