Amici, Raffaele: "Mi sono messo in gioco". Il pronostico sul vincitore

Amici, Raffaele è stato eliminato ma vede gli aspetti positivi dell'esperienza. "È stata una grande esperienza" dice a Sorrisi e canzoni

Dopo il ballottaggio finale con Deddy ad essere eliminato la settimana scorsa dalla scuola di Amici 20 è stato il cantante calabrese Raffaele. Il giovane di Lametia Terme ha fatto parlare molto di sé, sia in bene che in male. Criticato e osannato, ben voluto e certamente bravo ma alla fine eliminato. Sconfitto ma non perdente e questo l'ha imparato proprio ad Amici. Si è confessato in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni dove ha detto che l'ingresso nella scuola di Maria De Filippi non è avvenuto al primo colpo. Precedentemente ci aveva provato per quatto volte poi alla fine è ...

