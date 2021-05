Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 maggio 2021)2 MAGGIO ORE 8:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLARICORDIAMO CHE DALLE ORE 9 ALLE ORE 22 DI OGGI 2 MAGGIO ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOEN PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE SULLA RETE AUTOSTRADALE TRASPORTO FERROVIARIO DA OGGI E FINO AL 7 MAGGIO, SULLA LINEA FL5-PISA-GROSSETO, PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA TRA LE STAZIONI DI TARQUINIA E MONTALTO DI CASTRO, ALCUNI TRENI SUBIRANNO MODIFICHE DI ORARIO NELLA TRATTATERMINI-PISA CENTRALE GROSSETO DA VALERIA VERNINI ED ASTRAL INFOMOBLITA PER IL MOMENTO E TUTTO AL ...