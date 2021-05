Un Posto al Sole | trame dal 3 al 7 maggio | Franco in pericolo

(Di domenica 2 maggio 2021) Le nuove puntate Unaldal 3 al 72021 si rivelano essere molto complicate, soprattutto perBoschi. Chi metterà il papà di Bianca inBoschi inAbbiamo lasciato i protagonisti della soap napoletana alle prese con un grande segreto che riguarda il misterioso Pietro Abbate, che sembra essere legato inesorabilmente al passato di Roberto Ferri. Nelle puntate Unaldal 3 al 72021 ecco chepotrebbe avere dei seri problemi e ritrovarsi in. Lara cerca di supportare l'imprenditore oramai amareggiato e impaurito in merito a tutto quello che sta per accadere e Boschi decide di continuare le indagini su Abbate: ...

Tv Sorrisi e Canzoni

