Serie C, Padova-Sambenedettese: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 2 maggio 2021) Padova-Sambenedettese è una sfida decisiva per la promozione diretta del Girone B di Serie C. Allo stadio Euganeo i padroni di casa devono vincere e sperare che il Perugia non faccia altrettanto contro la FeralpiSalò per andare direttamente in Serie B. Il fischio d’inizio al match valevole per la 38esima ed ultima giornata è in programma alle ore 15:00. Il momento del Padova Dopo il tonfo di Modena di due giornate fa, i veneti nella scorsa partita sono tornati a vincere sul campo del Carpi per 1-0 grazie al gol di Nicastro. Nell’ultimo periodo, però, il Padova è apparso più affannato: i biancoscudati, infatti, hanno perso 2 delle ultime 4 gare segnando solo 2 gol e subendone 4. Il miglior attacco e la seconda miglior difesa del girone sembrano vacillare nel momento decisivo della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021)è una sfida decisiva per la promozione diretta del Girone B diC. Allo stadio Euganeo i padroni di casa devono vincere e sperare che il Perugia non faccia altrettanto contro la FeralpiSalò per andare direttamente inB. Il fischio d’inizio al match valevole per la 38esima ed ultima giornata è in programma alle ore 15:00. Il momento delDopo il tonfo di Modena di due giornate fa, i veneti nella scorsa partita sono tornati a vincere sul campo del Carpi per 1-0 grazie al gol di Nicastro. Nell’ultimo periodo, però, ilè apparso più affannato: i biancoscudati, infatti, hanno perso 2 delle ultime 4 gare segnando solo 2 gol e subendone 4. Il miglior attacco e la seconda miglior difesa del girone sembrano vacillare nel momento decisivo della ...

