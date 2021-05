Serie C 2020/2021, tutte le combinazioni possibili dell’ultimo turno: la situazione dei tre gironi (Di domenica 2 maggio 2021) La regular season del campionato di Serie C 2020/2021 volge al termine e, nell’ultima giornata, verranno emessi tutti i restanti verdetti inerenti a promozioni, retrocessioni, playoff e playout dei tre raggruppamenti. Nel girone A il Como si è già assicurato la Serie B grazie al successo nello scontro diretto con l’Alessandria che, essendo matematicamente seconda, prenderà parte ai playoff nazionali direttamente dai quarti di finale. Restano, invece, da delineare tutti gli altri piazzamenti valevoli per i playoff (spareggi e nazionali) e il quadro relativo ai playout che vede ben sette squadre coinvolte: Pergolettese, Carrarese, Giana Erminio, Pro Sesto, Pistoiese, Lucchese e Livorno. Gli amaranto sono ultimi in classifica, ma con un vittoria contro la Pro Sesto potrebbero salvarsi e far retrocedere una tra Pistoiese e ... Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) La regular season del campionato divolge al termine e, nell’ultima giornata, verranno emessi tutti i restanti verdetti inerenti a promozioni, retrocessioni, playoff e playout dei tre raggruppamenti. Nel girone A il Como si è già assicurato laB grazie al successo nello scontro diretto con l’Alessandria che, essendo matematicamente seconda, prenderà parte ai playoff nazionali direttamente dai quarti di finale. Restano, invece, da delineare tutti gli altri piazzamenti valevoli per i playoff (spareggi e nazionali) e il quadro relativo ai playout che vede ben sette squadre coinvolte: Pergolettese, Carrarese, Giana Erminio, Pro Sesto, Pistoiese, Lucchese e Livorno. Gli amaranto sono ultimi in classifica, ma con un vittoria contro la Pro Sesto potrebbero salvarsi e far retrocedere una tra Pistoiese e ...

Eurosport_IT : Una grave denuncia fa tremare il mondo arbitrale ???? #SerieA | #Arbitri - juventusfc : 1' | KICK-OFF #FINOALLAFINE BIANCONERI! Viviamo tutti insieme #FiorentinaJuve! ???? Live Match:… - Cristipaya : RT @corte_rosaria: Bay Yanlis con 14 puntate conquista il primo posto in tutte le categorie ???????????????????????? ??Migliore serie 2020 #BayYanlis… - Eurosport_IT : Donnarumma avrebbe lasciato il confronto in lacrime ?????? #SerieA | #Milan | #Donnarumma - Divino_2 : RT @SanDaniele17: E dopo ci si chiede perché @Divino_2 li insulta. Va che magheggi che tirano su per far salire i più scarsi... https://t.… -