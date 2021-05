Serie A: Lazio - Genoa 4 - 3 (Di domenica 2 maggio 2021) Lazio batte Genoa 4 - 3 in un incontro della 34/a giornata del campionato di Serie A, giocato a Roma. I biancocelesti hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 2 - 0 con le reti di Correa al 30' e ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021)batte4 - 3 in un incontro della 34/a giornata del campionato diA, giocato a Roma. I biancocelesti hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 2 - 0 con le reti di Correa al 30' e ...

OptaPaolo : 11 - La Lazio ha vinto 11 partite interne consecutive per la prima volta nella sua storia in Serie A. Aquile.… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A LAZIO-TORINO RECUPERATA IL PROSSIMO 18 MAGGIO Decisione presa dal Consiglio di Lega #SkySport… - OptaPaolo : 3 - Per la terza volta nella sua storia in Serie A, la Lazio ha vinto 10 partite interne consecutive, dopo il 1937… - sportface2016 : #LazioGenoa, le parole di #Immobile nel post partita - FabrizioPonso : RT @OptaPaolo: 11 - La Lazio ha vinto 11 partite interne consecutive per la prima volta nella sua storia in Serie A. Aquile. #LazioGenoa #… -