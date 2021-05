Roma, sì agli assembramenti all’Ikea ma niente caffè al bancone: è polemica sui social (Di domenica 2 maggio 2021) Ancora polemiche sui social per le regole da rispettare; in zona gialla, secondo il nuovo decreto, si può consumare (a pranzo e cena) in un bar o in un ristorante ma esclusivamente all’esterno. E’ necessario che il locale abbia dei tavoli fuori, altrimenti l’alternativa è l’asporto: questo per svariati motivi, tra cui il ricircolo d’aria e l’opportunità di gestire il numero della clientela. Nonostante le difficoltà portate dal maltempo ieri i ristoratori hanno lavorato, con queste limitazioni. Sui social, però, le criticità sono sempre all’ordine del giorno: effettivamente è difficile comprendere come alcuni “assembramenti” contingentati possano essere negati ed altri accettati. Leggi anche: Latina, pranzo del 1 maggio ‘sotto la poggia’: il ristorante apparecchia dentro ma viene multato e chiuso Una segnalazione arriva proprio in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021) Ancora polemiche suiper le regole da rispettare; in zona gialla, secondo il nuovo decreto, si può consumare (a pranzo e cena) in un bar o in un ristorante ma esclusivamente all’esterno. E’ necessario che il locale abbia dei tavoli fuori, altrimenti l’alternativa è l’asporto: questo per svariati motivi, tra cui il ricircolo d’aria e l’opportunità di gestire il numero della clientela. Nonostante le difficoltà portate dal maltempo ieri i ristoratori hanno lavorato, con queste limitazioni. Sui, però, le criticità sono sempre all’ordine del giorno: effettivamente è difficile comprendere come alcuni “” contingentati possano essere negati ed altri accettati. Leggi anche: Latina, pranzo del 1 maggio ‘sotto la poggia’: il ristorante apparecchia dentro ma viene multato e chiuso Una segnalazione arriva proprio in ...

