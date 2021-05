Playoff Serie C 2020/2021, tabellone e accoppiamenti (Di domenica 2 maggio 2021) Il tabellone e gli accoppiamenti dei Playoff di Serie C 2020/2021. I tre gironi volgono alla conclusione, ora è il momento di far partire una lunga rincorsa verso l’ultimo posto disponibile in Serie B: solo una squadra si unità alle già promosse Ternana, Como e Perugia. Tutto inizierà domenica 9 maggio con il primo turno fino ad arrivare al 13 giugno, quando ci sarà la finale tra le due formazioni che si giocheranno la promozione in cadetteria. Di seguito il tabellone completo, aggiornato dal primo turno fino alla finale. PRIMO TURNO GIRONE A 5a – 10a 6a – 9a 7a – 8a GIRONE B TRIESTINA – VIRTUS VERONA CESENA – MANTOVA MATELICA – SAMBENEDETTESE GIRONE C 5a – CASERTANA 6a – 9a 7a – 8a SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Ile glideidi. I tre gironi volgono alla conclusione, ora è il momento di far partire una lunga rincorsa verso l’ultimo posto disponibile inB: solo una squadra si unità alle già promosse Ternana, Como e Perugia. Tutto inizierà domenica 9 maggio con il primo turno fino ad arrivare al 13 giugno, quando ci sarà la finale tra le due formazioni che si giocheranno la promozione in cadetteria. Di seguito ilcompleto, aggiornato dal primo turno fino alla finale. PRIMO TURNO GIRONE A 5a – 10a 6a – 9a 7a – 8a GIRONE B TRIESTINA – VIRTUS VERONA CESENA – MANTOVA MATELICA – SAMBENEDETTESE GIRONE C 5a – CASERTANA 6a – 9a 7a – 8a SportFace.

