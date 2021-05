Pirlo e lo Scudetto all’Inter: “Hanno meritato il successo” (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo i complimenti ufficiali da parte della Juventus, anche Andrea Pirlo a Sky Sport ha fatto le congratulazioni all’Inter di Antonio Conte: “Hanno meritato il successo, per noi ci sarà da cambiare. Si riapre un ciclo dopo nove Scudetti consecutivi con la voglia di lottare per il titolo”. FOTO: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo i complimenti ufficiali da parte della Juventus, anche Andreaa Sky Sport ha fatto le congratulazionidi Antonio Conte: “il, per noi ci sarà da cambiare. Si riapre un ciclo dopo nove Scudetti consecutivi con la voglia di lottare per il titolo”. FOTO: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AlbOr_EsSence : RT @ilbianconerocom: Pirlo: 'Bravo Conte, ma vogliamo tornare a vincere lo scudetto. Juve, c'è da cambiare' - sportface2016 : Le parole di Andrea #Pirlo dopo #UdineseJuventus : 'Vittoria di orgoglio. Complimenti all' #Inter per lo scudetto' - GliEhuilibri : @SantucciFulvio A fu pe non vince sto scudetto doveva esse ritardato eh. Correva da solo. Solo uno stupido poteva… - Barone90966594 : Scudetto regalato della Juventus a linter can un allenatore come Pirlo che non e bravissimo a allenare. - gilnar76 : Pirlo: «Vittoria di orgoglio e ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Scudetto Juventus, Pirlo: "Inter, Scudetto meritato. Complimenti a Conte" Andrea Pirlo ha parlato dopo la vittoria sull'Udinese: le sue dichiarazioni sulla gara e sullo Scudetto vinto dall'Inter di Antonio Conte Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull'Udinese. Le sue parole. VITTORIA - "È arrivata questa vittoria con orgoglio e fatica. ...

Ronaldo salva la Juventus: il portoghese firma la rimonta sull'Udinese e tiene a galla i bianconeri ... che avvantaggiano la Juventus nella corsa Scudetto. Il calendario non sorride nemmeno troppo alla formazione di Andrea Pirlo, il cui futuro sulla panchina bianconera sembra davvero appeso a un filo ...

La Juve abdica dopo 9 scudetti, a Pirlo potrebbe non bastare la Champions Calcio News 24 Juventus, Pirlo: “Contro l’Udinese vittoria di orgoglio, complimenti all’Inter per lo scudetto” Le parole dell’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta sull’Udinese nella 34^ giornata di Serie A ...

May 2, 2021, 8:37 PM GMT+2 Vittoria della Juventus in rimonta in casa dell'Udinese grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo nel finale. Andrea Pirlo, allenatore dei bianconeri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentand ...

Andreaha parlato dopo la vittoria sull'Udinese: le sue dichiarazioni sulla gara e sullovinto dall'Inter di Antonio Conte Andreaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull'Udinese. Le sue parole. VITTORIA - "È arrivata questa vittoria con orgoglio e fatica. ...... che avvantaggiano la Juventus nella corsa. Il calendario non sorride nemmeno troppo alla formazione di Andrea, il cui futuro sulla panchina bianconera sembra davvero appeso a un filo ...Le parole dell’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta sull’Udinese nella 34^ giornata di Serie A ...Vittoria della Juventus in rimonta in casa dell'Udinese grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo nel finale. Andrea Pirlo, allenatore dei bianconeri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentand ...