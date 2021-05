MotoGP, come rivedere la gara: orari differite e repliche TV8 e Sky, programma GP Spagna 2021 (Di domenica 2 maggio 2021) Emozioni a non finire questo week-end durante il fine settimana del Gran Premio di Spagna, quarto atto della MotoGP 2021. Jerez de la Frontera ospita il primo delle quattro tappe del Motomondiale in terra iberica, lo Stato con più eventi in calendario considerando le prove di Valencia, Aragona e Catalogna. Il francese Fabio Quartararo, dominatore lo scorso anno con due successi in entrambe le competizioni previste, è il leader della classifica con due affermazioni all’attivo. L’alfiere della Yamaha è chiamato alla conferma con una moto che al momento sembra la migliore in pista. Francesco Bagnaia, al momento secondo con la sua Ducati, insegue i giapponesi dopo le prime tre competizioni. Il piemontese non ha ancora vinto, ma ha firmato due importanti podi da marzo ad oggi. L’alfiere della Ducati precede in classifica il padrone di casa ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Emozioni a non finire questo week-end durante il fine settimana del Gran Premio di, quarto atto della. Jerez de la Frontera ospita il primo delle quattro tappe del Motomondiale in terra iberica, lo Stato con più eventi in calendario considerando le prove di Valencia, Aragona e Catalogna. Il francese Fabio Quartararo, dominatore lo scorso anno con due successi in entrambe le competizioni previste, è il leader della classifica con due affermazioni all’attivo. L’alfiere della Yamaha è chiamato alla conferma con una moto che al momento sembra la migliore in pista. Francesco Bagnaia, al momento secondo con la sua Ducati, insegue i giapponesi dopo le prime tre competizioni. Il piemontese non ha ancora vinto, ma ha firmato due importanti podi da marzo ad oggi. L’alfiere della Ducati precede in classifica il padrone di casa ...

