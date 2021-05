Inter, dato sconcertante oltre lo scudetto (Di domenica 2 maggio 2021) Ben 30.000 tifosi dell’Inter si sono riuniti soprattutto in zona Duomo per festeggiare la vittoria dello scudetto, la Polizia è stata costretta ad Intervenire. Lo comunica la Questura. Dopo nove anni di dominio della Juventus, l’Inter le sottrae lo scettro della Serie A alla 34esima giornata, chiudendo anzitempo il campionato. Lo scudetto è dei nerazzurri, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 maggio 2021) Ben 30.000 tifosi dell’si sono riuniti soprattutto in zona Duomo per festeggiare la vittoria dello, la Polizia è stata costretta advenire. Lo comunica la Questura. Dopo nove anni di dominio della Juventus, l’le sottrae lo scettro della Serie A alla 34esima giornata, chiudendo anzitempo il campionato. Loè dei nerazzurri, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

