Inter campione d’Italia | le cinque tappe dello Scudetto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 maggio 2021) Con il pari dell’Atalanta in casa del Sassuolo, l’è aritmeticamentedella stagione 2020-21. I nerazzurri ottengono il titolo a undici anni dall’ultima volta, con ben quattro giornata di anticipo. Ecco imomenti decisivi di questo storico. L’anno scorso la Juventus confermò di essere ancora irraggiungibile, pur classificandosi prima a un solo punto di distanza dall’inseguitrice. Il lavoro di Conte stava già dando i suoi frutti, come accaduto anche nel percorso in Europa League, terminato con la sconfitta in finale. Quest’anno dopo un inizio tribolato e non convincente, i nerazzurri hanno ingranato la marcia e gradualmente scalato posizioni in classifica. Ecco lefondamentali del percorso che ha portato ...