Inps: il Decreto Sostegni incompatibile con il REM 2021 e compatibile con il REM percepito nel 2020 (Di domenica 2 maggio 2021) "Con la circolare n. 65 del 19 aprile 2021 - si legge in una nota del direttore generale dell'Inps Gabriella Di Michele - sono state fornite istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 maggio 2021) "Con la circolare n. 65 del 19 aprile- si legge in una nota del direttore generale dell'Gabriella Di Michele - sono state fornite istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum...

CGILModena : +++ Aggiornamento #29aprile +++ L’INPS ha rilasciato la procedura telematica per presentare la domanda. Per approfo… - Renato05072593 : @INPS_it Salve so che voi fate il possibile per fare presto e soprattutto fate il vostro la voro ma qua ce molta ge… - OakUlysses : @INPS_it Ho un quesito sull'indennità Covid-19 Decreto Sostegni 2021: è possibile inoltrare due domande con qualifi… - INPS_it : @alepezzali Dovrebbe trovare la sua domanda con decreto di accettazione e riconoscimento tra le domande inviate. I… - INPS_it : @mcarotti1984 @AlexMericano Lei confonde iter con tempi. L’iter prevede che un decreto legge prima di diventare ope… -