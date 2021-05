Immobile: «Io come Piola? Per me è un orgoglio. Su Luis Alberto…» (Di domenica 2 maggio 2021) Al termine del match di campionato tra Lazio e Genoa, Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni Finisce qui la sfida di campionato tra Lazio e Genoa, valevole per la 34esima giornata di Serie A. Al termine dell’incontro, Ciro Immobile ha analizzato la partita ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni. SULLA SFIDA CON PERIN – «Mattia è un grande portiere e lo ha dimostrato oggi e in tutta la sua carriera. Ha tenuto in piedi il Genoa ed è stato davvero bravo». SUL CALO MENTALE – «E’ stato il nostro solito calo mentale, come ci è successo anche contro il Benevento. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Quando subiamo nei momenti finali delle partite non è per un calo fisico, ma per una questione mentale. Non dovevamo prendere il rigore e il 4-3, perché poi non siamo stati tranquilli». SUL RECORD DI ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Al termine del match di campionato tra Lazio e Genoa, Ciroha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni Finisce qui la sfida di campionato tra Lazio e Genoa, valevole per la 34esima giornata di Serie A. Al termine dell’incontro, Ciroha analizzato la partita ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni. SULLA SFIDA CON PERIN – «Mattia è un grande portiere e lo ha dimostrato oggi e in tutta la sua carriera. Ha tenuto in piedi il Genoa ed è stato davvero bravo». SUL CALO MENTALE – «E’ stato il nostro solito calo mentale,ci è successo anche contro il Benevento. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Quando subiamo nei momenti finali delle partite non è per un calo fisico, ma per una questione mentale. Non dovevamo prendere il rigore e il 4-3, perché poi non siamo stati tranquilli». SUL RECORD DI ...

