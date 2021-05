Fedez | polemica contro la Lega e la Rai | scoppia un caso politico

Leggi su velvetmag

(Di domenica 2 maggio 2021) Duello a distanza, al concerto del Primo Maggio fra il leader della, Matteo Salvini, e il rapper. Già prima dell’esibizione si erano venuti a sapere i contenuti al vetrioloil Carroccio, riporta l’Agi. Il tutto condito dalle accuse del marito di Chiara Ferragni di aver subito un tentativo di censura dalla Rai. A rompere gli indugi, un po’ come avvenuto altre volte in passato, è stato Salvini. Nel pomeriggio ha affidato a Twitter il suo pensiero: “Il ‘concertone’ costa circa 500.000 euro agli italiani, a tutti gli italiani, quindi i comizi ‘de sinistra’ sarebbero fuori luogo”. Cosa ha detto Salvini “È lache è costata 49 milioni agli italiani”, ha ribattuto il, che è stato comunque “reinvitato” da Salvini, in unareplica su Facebook, “a bere un caffè, ...