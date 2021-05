Dopo aver partecipato a lottizzare la Rai, Salvini tuona: basta con la sinistra lottizzatrice (Di domenica 2 maggio 2021) La lottizzazione della Rai è un male antico. Nessuno la vuole ma tutti la praticano. Tant'è che anche l'attuale assetto Rai è figlio del governo giallo - vedere in base al quale il presidente dell'... Leggi su globalist (Di domenica 2 maggio 2021) La lottizzazione della Rai è un male antico. Nessuno la vuole ma tutti la praticano. Tant'è che anche l'attuale assetto Rai è figlio del governo giallo - vedere in base al quale il presidente dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo aver Salvini è attaccato da destra (la Meloni) e da sinistra (Letta) Fratelli d'Italia, dopo aver scommesso nuovamente sull'opposizione, si sta impegnando per ottenere tutti i voti degli scontenti. Una scelta studiata per provare a raggiungere la Lega. Secondo un ...

Bill e Melinda Gates si separano: 'Il nostro matrimonio è finito' 'Abbiamo preso la decisione dopo moltissime riflessioni e dopo aver fatto un gran lavoro sul nostro rapporto', si legge nella dichiarazione postata dalla coppia. 'Nel corso di 27 anni abbiamo ...

A scuola dopo aver rapinato la farmacia. Sedicenne incastrato da un video Corriere della Sera Assembramenti tifosi Inter a Milano, si rischia un’altra Atalanta-Valencia? Cosa dicono gli esperti Il match dei bergamaschi si era svolto due giorni prima della conferma in Italia del primo caso positivo di Covid-19. Nessuno ancora sapeva che il virus avesse varcato i confini cinesi, e nessuno avev ...

Circuito di Orsago, Samuel Quaranta si impone in volata Il salto di categoria è spesso un ostacolo difficile da superare per molti atleti. Questo assunto non vale per Samuel Quaranta che ha caratterizzato la prima parte della stagione ciclistica orobica a ...

