DOMENICA LIVE: MATTEO SALVINI OSPITE DI BARBARA D'URSO SU CANALE 5 (Di domenica 2 maggio 2021) L'Italia si è svegliata con la polemica tra MATTEO SALVINI e Fedez, nel mezzo la Rai. Oggi pomeriggio, in diretta su CANALE 5, proprio il leader della Lega sarà il primo OSPITE di DOMENICA LIVE, il salotto festivo di BARBARA D'URSO. Non è dato sapere se si parlerà nello specifico dello scambio di battute con il noto cantante. SALVINI parlerà della crisi economica, del governo, delle riaperture e della campagna di vaccinazione. La posizione della D'URSO è nota. Prima delle polemiche scoppiate al Concerto del 1 Maggio, dallo studio di Pomeriggio 5 BARBARA D'URSO ringraziò pubblicamente Fedez per la sua battaglia a favore del DDL Zan. Una battaglia di democrazia, civiltà e ...

