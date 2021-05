Ddl Zan, Fedez e Letta pari sono. E questo è solo l’inizio dell’offensiva giallofucsia (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag – Enrico Letta ci è tornato da parigi come acclamatissimo segretario Pd, Fedez ci è salito sul palco del concertone del primo maggio, obiettivo: ddl Zan (e ius soli). La battaglia della sinistra arcobaleno, declinata dalla rediviva alleanza giallofucsia, con il M5S schieratissimo con il cantante dopo l’attacco alla Lega, è soltanto all’inizio. I giallofucsia (Italia Viva compresa) infatti vogliono che il ddl Zan sia approvato anche in Senato il prima possibile. E’ una questione della massima urgenza, dicono. Non a caso Letta in persona ha obiettato (su Facebook) che la pandemia non può essere la scusa per non difendere i diritti civili, a partire da quelli degli immigrati e dei gay. Infatti i due fronti – legge contro l’omotransfobia e cittadinanza agli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag – Enricoci è tornato dagi come acclamatissimo segretario Pd,ci è salito sul palco del concertone del primo maggio, obiettivo: ddl Zan (e ius soli). La battaglia della sinistra arcobaleno, declinata dalla rediviva alleanza, con il M5S schieratissimo con il cantante dopo l’attacco alla Lega, è soltanto al. I(Italia Viva compresa) infatti vogliono che il ddl Zan sia approvato anche in Senato il prima possibile. E’ una questione della massima urgenza, dicono. Non a casoin persona ha obiettato (su Facebook) che la pandemia non può essere la scusa per non difendere i diritti civili, a partire da quelli degli immigrati e dei gay. Infatti i due fronti – legge contro l’omotransfobia e cittadinanza agli ...

davidallegranti : Non è necessariamente omofobo chi ha perplessità, anche forti, sul DDL Zan, non è una vedova di Arcuri o Conte chi… - petergomezblog : Concertone, #Fedez contro la Lega sul ddl Zan: “Il Senato ha tempo di ridare il vitalizio a #Formigoni e non di tut… - AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - anna_tpwk_ : Mentre noi stiamo qui a lottare per il ddl Zan...vi ricordo che in Portogallo la tutela, contro le discriminazioni… - Fedebianconos : @lorepregliasco @giodiamanti Molto meno, Fedez (e chi lo ha imboccato) ha dato un motivo, a un cdx che poteva venir… -