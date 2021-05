(Di domenica 2 maggio 2021) Leggo tutto ciò su cui i miei occhi si posano, dettagli che non conoscevo e che nemmeno l'incontro dell'anno prima in Brasile con la famigliami aveva svelato. Scopro così l'uomo, non il ...

SkySportF1 : Ayrton #Senna, 27° anniversario dalla morte: il mito vive sui social #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? F1, GP del Portogallo: le qualifiche di Portimao viste dalla pista. L'analisi di @mara_sangiorgio #PortugueseGP… - newsbiella : Dalla Formula 1 a Le Mans, come la morte di Senna ha trasformato la carriera di Erik Comas - sportli26181512 : F1, Sainz dopo il GP del Portogallo: 'Non è stata una buona gara': C'è grande delusione nelle parole di Carlos Sain… - shineelite2 : RT @shineelite2: Dunque: motogp: Ducati 1° e 2°. Formula 1:Ferrari 6° e 11° Magari farsi prestare il motore dalla Ducati alla prossima gara… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Formula

Sainz fuorizona punti? L'undercut su Norris non lo ha aiutato, lo ha portato fuorizona punti. Abbiamo sbagliato nell'avere l'ambizione di superare Norris in quel determinato momento ...Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di1 del Portogallo, terza prova del 2021, e torna in testa al mondiale. Sul circuito di ... sesto Charles Leclerc, undicesimo Carlos Sainz, fuori...Leclerc recupera 2 posizioni rispetto al via ma non riesce ad impensierire Norris. Sainz degrada le medie e finisce 11°, Ferrari mediocre.Il finlandese della Mercedes non è riuscito a trasformare la pole in una vittoria ed ha chiuso sul terzo gradino del podio dopo aver faticato in occasione della prima fase di gara.